Влада Фінляндії депортувала громадянина Росії з підробленим паспортом

Громадянин Росії був депортований із Фінляндії та всієї Шенгенської зони. Тепер йому буде заборонено в’їзд до 26 країн Європи протягом наступних чотирьох років.

За повідомленням фінських ЗМІ, росіянин намагався повернутися до Росії за французькою багаторазовою візою. Все було б нормально, але саме ця віза викликала підозру під час проходження прикордонного контролю. З’ясувалося, що раніше її вже скасували французькі прикордонники.

У ході подальшої перевірки влада виявила 12 підроблених штампів у російському закордонному паспорті, після чого росіянину звинуватили в підробці документів.

Джерела повідомляють, що громадянин Росії перевищив термін перебування в Європейському Союзі на 69 днів, тоді як шенгенська віза дозволяла йому, як не громадянинові ЄС, перебувати в країнах блоку з 26 країн не більше 90 днів протягом шести місяців. Перетинати кордони при цьому можна було необмежену кількість разів.

Існує багато суперечок та суперечливих заяв про перетин саме російсько-фінського кордону, оскільки російських громадян ретельно перевіряють на предмет, чи є у них євро, і чи не вивозиться валюта для особистих потреб. У деяких випадках вона може бути конфіскована, а в інших її забирають на зберігання.

Інцидент послідував за новими обмеженнями, які почали діяти щодо росіян у вересні.

Декілька європейських країн, включаючи Данію, Польщу, Чехію, Норвегію, Естонію, Латвію та Литву, вже запровадили візові обмеження для російських громадян.

Однак не всі європейські країни єдині у цьому питанні, оскільки Португалія, Греція, Кіпр та Німеччина у результаті відмовилися обмежувати видачу віз росіянам.