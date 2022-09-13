“Ми не хочемо їх тут більше бачити”: Дев’ять країн Євросоюзу перестали оформляти візи росіянам

Дев’ять країн Євросоюзу – Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди – перестали приймати від росіян документи на оформлення туристичних віз.

Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина ще продовжують приймати документи на оформлення шенгенських віз, а Кіпр оформлює національну візу.

Євросоюз припинив дію спрощеного візового режиму з Росією

Рада ЄС прийняла рішення призупинити дію спрощеного візового режиму з Росією з 12 вересня як відповідь на російську спецоперацію в Україні. Наразі візовий збір для росіян збільшиться з 35 до 80 євро, термін розгляду заяв на візи збільшиться.

Того ж дня набуло чинності інше розпорядження — в’їзд до країн Євросоюзу, які межують з Росією, дозволяють лише російським журналістам і за сімейними обставинами. Як пояснила Єврокомісар Ільва Юханссон, бути туристом до ЄС вже не є фундаментальним правом, а привілеєм.

“І цей привілей ми більше не хочемо давати росіянам”, – заявила вона.