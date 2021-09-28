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Україна обіцяє відповісти на угоду Будапешта з Москвою щодо постачання природного газу – міністр

Україна підготує відповідні заходи щодо Угорщини після підписання Будапештом нового контракту на поставки російського природного газу, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
РОСІЯУГОРЩИНАУКРАЇНА

Дмитро Кулеба заявив, що підписаний недавно контракт на поставку російського природного газу в Угорщину в обхід території України завдала серйозного удару по Україні.

Гліб Парфененко

Україна підготує відповідні заходи щодо Угорщини після підписання Будапештом нового контракту на поставки російського природного газу, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Це буде не тільки політичний крок, оскільки ми розмірковуємо про скасування комісії [Спільної українсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва], яка є нашим головним органом, відповідальним за двосторонні відносини”, – сказав Кулеба в інтерв’ю українському новинному телеканалу ICTV.

“Ми будемо вдаватися до подальших кроків для захисту національних інтересів України в ситуації, що склалася”, – заявив український дипломат.

Кулеба заявив, що недавно підписаний контракт про постачання російського природного газу до Угорщини в обхід території України є серйозним ударом по його країні.

“Угорщина завдала удару по українсько-угорським відносинам, виключивши український газопровід з системи поставок російського природного газу”, – заявив український міністр. “Не може бути ніякого жалю або співчуття”.

Російський енергетичний гігант “Газпром” підписав в понеділок довгостроковий контракт на щорічну поставку в Угорщину 4,5 млрд. Кубометрів природного газу терміном на 15 років. Згідно з угодою, природний газ з Росії буде поставлятися прямо в Угорщину, минаючи Україну.

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