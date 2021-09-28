Украина обещает ответить на сделку Будапешта с Москвой по поставкам природного газа — министр

Украина подготовит ответные меры в отношении Венгрии после подписания Будапештом нового контракта на поставки российского природного газа, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Это будет не только политический шаг, поскольку мы размышляем об отмене комиссии [Совместной украинско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству], которая является нашим главным органом, отвечающим за двусторонние отношения», — сказал Кулеба в интервью украинскому новостному телеканалу ICTV.

«Мы будем прибегать к дальнейшим шагам для защиты национальных интересов Украины в сложившейся ситуации», — заявил украинский дипломат.

Кулеба заявил, что недавно подписанный контракт о поставках российского природного газа в Венгрию в обход территории Украины является серьезным ударом по его стране.

«Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из системы поставок российского природного газа», — заявил украинский министр. «Не может быть никаких сожалений или соболезнований».

Российский энергетический гигант «Газпром» подписал в понедельник долгосрочный контракт на ежегодную поставку в Венгрию 4,5 млрд. кубометров природного газа сроком на 15 лет. Согласно договору, природный газ из России будет поставляться прямо в Венгрию, минуя Украину.