ГлавнаяВЕНГРИЯУкраина обещает ответить на сделку Будапешта с Москвой по поставкам природного газа...
ВЕНГРИЯРОССИЯУКРАИНА

Украина обещает ответить на сделку Будапешта с Москвой по поставкам природного газа — министр

Дмитро Кулеба заявив, що підписаний недавно контракт на поставку російського природного газу в Угорщину в обхід території України завдала серйозного удару по Україні.

Глеб Парфененко
Украина обещает ответить на сделку Будапешта с Москвой по поставкам природного газа - министр
Ukraine's Foreign Minister Dmytro Kuleba speaks during a press conference with German Foreign Minister Heiko Maas, in Berlin, Germany, on Wednesday June 9, 2021. (John Macdougall/Pool via AP)

Украина подготовит ответные меры в отношении Венгрии после подписания Будапештом нового контракта на поставки российского природного газа, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Это будет не только политический шаг, поскольку мы размышляем об отмене комиссии [Совместной украинско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству], которая является нашим главным органом, отвечающим за двусторонние отношения», — сказал Кулеба в интервью украинскому новостному телеканалу ICTV.

«Мы будем прибегать к дальнейшим шагам для защиты национальных интересов Украины в сложившейся ситуации», — заявил украинский дипломат.

Кулеба заявил, что недавно подписанный контракт о поставках российского природного газа в Венгрию в обход территории Украины является серьезным ударом по его стране.

«Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из системы поставок российского природного газа», — заявил украинский министр. «Не может быть никаких сожалений или соболезнований».

Российский энергетический гигант «Газпром» подписал в понедельник долгосрочный контракт на ежегодную поставку в Венгрию 4,5 млрд. кубометров природного газа сроком на 15 лет. Согласно договору, природный газ из России будет поставляться прямо в Венгрию, минуя Украину.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпогодаДжо БайденвакцинапандемияКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International