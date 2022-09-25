У Туреччині відзначають російський аншлаг в Анталії у зв’язку з оголошеною мобілізацією

Про російський «аншлаг» в Анталії у зв’язку з черговим масовим від’їздом через оголошену мобілізацію повідомило турецьке видання Нurriyet. Газета запевняє, що ціни на рейси до Анталії миттєво зросли до 70 тис. турецьких лір (близько 142 тис. гривень) в один бік – йдеться про рейси Turkish Airlines – і навіть за такими цінами всі рейси були заповнені.

При цьому, посилаючись на представників деяких неназваних туроператорів, видання запевняє, що «деякі російські авіакомпанії заборонили продаж квитків чоловікам віком від 18 до 65 років», тобто які підлягають мобілізації. Щоправда, російські авіаперевізники офіційно спростували такі чутки.

Також турецьке ЗМІ додає, що багато росіян перебираються за кордон та автотранспортом. У центрі уваги «від’їжжантів» – Анталія, Стамбул та Ізмір. Крім того, дехто сподівається залишитися, вже заїхавши до Туреччини — так, газета запевняє, що «близько 30 громадян Росії, які приїхали до Анталії з відпускними чи діловими цілями, сьогодні не прибули на свої рейси з аеропорту Анталії і не сіли в літак».