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Росія

У Сочі невідомий застрелив господиню готелю, а потім скоїв самогубство

Євгеній Подольський

Як повідомляє прес-служба СУ СКР по Краснодарському краю, у Лазаревському районі Сочі було скоєно вбивство господарки готелю.

Вбивство сталося у ніч проти 23 січня. За даними слідчих, знайомий жінки проник на територію приватного готелю та побачивши господиню на другому поверсі, вистрілив у неї двічі з мисливської рушниці.

Потім 54-річний чоловік наклав на себе руки. Від поранень 61-річна жінка померла на місці.

Причини того, що сталося, з’ясовуються. Порушено кримінальну справу за ч.1 ст.105 КК РФ.

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