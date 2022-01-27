У Сочі невідомий застрелив господиню готелю, а потім скоїв самогубство

Як повідомляє прес-служба СУ СКР по Краснодарському краю, у Лазаревському районі Сочі було скоєно вбивство господарки готелю.

Вбивство сталося у ніч проти 23 січня. За даними слідчих, знайомий жінки проник на територію приватного готелю та побачивши господиню на другому поверсі, вистрілив у неї двічі з мисливської рушниці.

Потім 54-річний чоловік наклав на себе руки. Від поранень 61-річна жінка померла на місці.

Причини того, що сталося, з’ясовуються. Порушено кримінальну справу за ч.1 ст.105 КК РФ.