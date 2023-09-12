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Російські літаки продовжують розсипатися: літак із російськими туристами сів на пшеничне поле

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Російські літаки продовжують розсипатися: літак із російськими туристами сів на пшеничне поле

Літак із російськими туристами, що повертався з туристами із Сочі, сів на пшеничне поле поле в Новосибірській області. Як повідомляє російська преса, екстрену посадку благополучно здійснив лайнер Airbus A320 авіакомпанії «Уральські авіалінії», на борту перебував 161 пасажир.

«Літак Airbus A320, що виконував рейс U6-1383 за маршрутом Сочі – Омськ, здійснив екстрену посадку поза аеродромом. Посадка пройшла благополучно. На борту перебував 161 пасажир, постраждалих немає», – відзвітував перевізник.

«Літак не виконав посадку в аеропорту Омська, змінив курс, виставив код відповідача 7700 (основний сигнал тривоги), а потім полетів у бік Новосибірська. В аеропорту Новосибірська підтвердили, що літак летів на запасний аеродром», – уточнюють у відомстві. У результаті лайнер сів на ґрунт в Убінському районі Новосибірської області. Попередня причина екстреної посадки – відмова гідравліки. До встановлення обставин інциденту приєдналася Уральська транспортна прокуратура. Східне міжрегіональне управління СКР на транспорті повідомило про порушення кримінальної справи за ч. 1 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту).

З пасажирами працює медичний персонал для оцінки стану здоров’я. В авіакомпанії створено оперативний штаб. За результатами перевірки прокуратурою буде надано оцінку дотримання авіакомпанією законодавства про безпеку польотів, технічного стану судна, діяльності екіпажу», – заявили в прокуратурі.

«Літак посадили на поле, всі оперативно вивантажилися і відбігли подалі від літака, займання не було, одна сторона трохи закоптилася», – розповіла одна з пасажирок. За її словами, після НП усіх пасажирів розмістили у місцевому будинку культури. Медичну допомогу надали чотирьом пасажирам, діагностовано забиті місця, але серйозних травм ніхто не отримав. Направлені автобуси для їх перевезення до Новосибірська.

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