США ввели нові санкції проти російських авіакомпаній

Російські авіаперевізники порушують американські авіасанкції – такою декларацією у Мін’юсті США супроводжували запровадження чергових ембарго для російських авіакомпаній, які використовують літаки Boeing.

Згідно з рішенням, прийнятим Міністерством торгівлі США, заборонено продаж запчастин та послуг з технічного обслуговування американського виробництва за кордон російським авіакомпаніям. Як заявляють у відомстві, це рішення також має поширюватися на компанії в інших країнах, які продають запчастини американського виробництва або надають послуги з технічного обслуговування російських авіакомпаній. У разі порушення даного емарго США погрожують ввести санкції і проти продавців.

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При цьому ще з 24 лютого в рамках санкцій Штати запровадили правило щодо ліцензування щодо всіх літаків американського виробництва або літаків, що містять понад 25% американських запчастин. Такі повітряні судна підлягають ліцензуванню, якщо вони належать російським компаніям. 2 березня аналогічний закон було запроваджено і щодо Білорусії.

Стверджується, що нове рішення про ембарго, прийняте США, торкнулося трьох російських авіакомпаній, у парку яких знаходиться 141 літак Boeing. Це “Аерофлот”, Azur Air та UTair. Компанії продовжують експлуатувати літаки, що потрапили під санкції – а це понад 170 літаків Boeing, включаючи близько 40 літаків Boeing 737 та 777, незважаючи на те, що США декларують, що прагнуть позбавити російські авіакомпанії можливості літати як усередині країни, так і за кордон за допомогою ембарго.

«Ці компанії тепер відрізані від міжнародної підтримки, американських запчастин та супутніх послуг, необхідних для обслуговування та підтримки їхнього парку», – запевнив радник міністра торгівлі США з питань дотримання експортних правил Метью Акселрод. Він розраховує, що парк літаків цих трьох авіакомпаній значною мірою буде позбавлений можливості продовжувати польоти як на міжнародному, так і внутрішньому ринку.

Раніше ми повідомляли, що “Великобританія посилює санкції щодо літаків та яхт російських олігархів“.