США мали рацію: Європа – “заручниця” Росії

Після того, як Росія вирушила на допомогу Європі та запропонувала збільшити постачання газу в регіон на тлі зростання цін, експерти сказали, що одне стало цілком зрозумілим: Європа зараз значною мірою на милість Росії, коли йдеться про енергію, як і попереджали США.

Контракти на природний газ цього тижня досягли нових максимумів у Європі – а регіональні базові ціни цього року зросли майже на 500% – через підвищеного попиту та скорочення пропозиції, що тисне на енергетичний сектор, коли погода стає холоднішою.

Ціни піднялися в середу, досягнувши нових максимумів, перш ніж відступити після того, як втрутився президент Росії Володимир Путін, який запропонував збільшити постачання Росії в Європу.

Аналітики ринку сказали, що цей крок показує, що Європа стає все більш вразливою для Росії, яка чекає, коли Німеччина сертифікує спірний проект газопроводу “Північний потік-2”, який приведе більше російського газу до Європи через Балтійське море.

Наразі трубопровід у 11 мільярдів доларів був завершений, на превелике роздратування США, які тривалий час виступали проти проекту, попереджаючи роками під час його будівництва про те, що він компрометує енергетичну безпеку Європи і що Росія може прагнути використовувати енергоносії як важелі впливу на регіон.

Адміністрації Обами та Трампа пожвавили двопартійну думку щодо газопроводу, а президент Джо Байден також оголосив про санкції проти компаній, які беруть участь у проекті, але вони були скасовані в травні, що розцінювалося як спроба США відновити відносини з Німеччиною.

“Енергетичний шантаж”

“Зараз Європа залишилася заручником Росії через постачання енергії”, – сказав Тімоті Еш, старший суверенний стратег з питань ринків, що розвиваються, у Bluebay Asset Management, у своїй доповіді про дослідження в середу, назвавши ситуацію “неймовірною”.

Цілком очевидно, що Росія має Європу (ЄС і Великобританію) в енергетичній блокаді, а Європа (і Великобританія) занадто слабкі, щоб протистояти цьому і щось з цим зробити», – сказав він, назвавши це формою «Енергетичний шантаж»

“Європа здригається, бо побоюється [що], наближаючись до зими, Росія ще більше відверне гвинти (відключення енергопроводів) і дозволить їй замерзнути, поки вона не отримає свобожного шляху і не отримає сертифікат NS2”.

Путін використав засідання уряду в середу, щоб запропонувати збільшення поставок до Європи. Він також дорікнув регіону за скасування багатьох з його довгострокових газових контрактів в обмін на спотові угоди, заявивши, що Кремль готовий домовитися про нові довгострокові контракти на продаж газу.

Багато експертів вважають, що Росія навмисно призупинила постачання газу до Європи, прагнучи прискорити сертифікацію Німеччиною газопроводу “Північний потік-2”. Росія спростувала це, проте речник Путіна Дмитро Пєсков заперечив у середу, що Росія мала будь-яку роль у енергетичній кризі Європи.

Тим не менше, віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак зазначив у середу, що очікувана німецька сертифікація суперечливого трубопроводу може допомогти знизити ціни.

На думку Еша, якнайшвидша сертифікація Nord Stream 2 була «гра Москви», додавши, що «ринки дійсно наївні, якщо думають, що Москва зробить що-небудь для пом’якшення європейського газової кризи в будь-який час до того, як NS2 буде сертифікована».

Регуляторний орган Німеччини поки що не демонструє ніяких ознак сертифікації трубопроводу, заявивши у вівторок, що трубопровід повинен продемонструвати, що він не порушить правила конкуренції, обмеживши, які постачальники його використовували, згідно Reuters, і можуть бути накладені штрафи, якщо він почне перекачувати російський газ в Німеччину без отримання необхідних дозволів.

Білал Хафіз, генеральний директор і керівник відділу досліджень Macro Hive, заявив у четвер CNBC, що він також вважає, що Росія використовує ситуацію у своїх інтересах.

«Я дійсно думаю, що Росія використовувала цю енергетичну кризу, щоб скористатися ситуацією і спробувати прискорити використання трубопроводу, і в деякому сенсі є деякі свідчення того, що вони могли стримувати поставки по трубопроводах через Україну, для того, щоб Німеччина і ЄС прискорили використання трубопроводу «Північний потік – 2» ».