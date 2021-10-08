США были правы: Европа — «заложница» России

После того, как Россия отправилась на помощь Европе и предложила увеличить поставки газа в регион на фоне роста цен, эксперты сказали, что одно стало совершенно ясно: Европа сейчас в значительной степени на милость России, когда речь идет об энергии, как и предупреждали США.

Контракты на природный газ на этой неделе достигли новых максимумов в Европе — а региональные базовые цены в этом году выросли почти на 500% — за повышенного спроса и сокращение предложения давит на энергетический сектор, когда погода становится холодной.

Цены поднялись в среду, достигнув новых максимумов, прежде чем отступить после того, как вмешался президент России Владимир Путин, который предложил увеличить поставки России в Европу.

Аналитики рынка сказали, что этот шаг показывает, что Европа становится все более уязвимой для России, ждет, когда Германия сертифицирует спорный проект газопровода «Северный поток-2», который приведет больше российского газа в Европу через Балтийское море.

Сейчас трубопровод в 11 миллиардов долларов был завершен, к великому раздражению США, которые длительное время выступали против проекта, предупреждая годы во время его строительства о том, что он компрометирует энергетической безопасности Европы и что может стремиться использовать энергоносители как рычаги влияния на регион.

Администрации Обамы и Трампа оживили двухпартийной мнение относительно газопровода, а президент Джо Байден также объявил о санкциях против компаний, участвующих в проекте, но они были отменены в мае, что расценивалось как попытка США восстановить отношения с Германией.

«Энергетический шантаж»

«Сейчас Европа осталась заложником России из-за поставок энергии», — сказал Тимоти Эш, старший суверенный стратег по развивающимся рынкам, в Bluebay Asset Management, в своем докладе об исследовании в среду, назвав ситуацию «невероятной».

Совершенно очевидно, что Россия имеет Европу (ЕС и Великобританию) в энергетической блокаде, а Европа (и Великобритания) слишком слабы, чтобы противостоять этому и что-то с этим сделать», — сказал он, назвав это формой «Энергетический шантаж»

«Европа содрогается, ибо опасается [что], приближаясь к зиме, Россия еще больше закрутит винты (отключение энергопровода) и позволит ей замерзнуть, пока она не получит свободного пути и не получит сертификат NS2».

Путин использовал заседание правительства в среду, чтобы предложить увеличение поставок в Европу. Он также упрекнул региона за отмену многих из его долгосрочных газовых контрактов в обмен на спотовые сделки, заявив, что Кремль готов договориться о новых долгосрочные контракты на продажу газа.

Многие эксперты считают, что Россия намеренно приостановила поставки газа в Европу, стремясь ускорить сертификацию Германией газопровода «Северный поток-2». Россия опровергла это, однако представитель Путина Дмитрий Песков опроверг в среду, что Россия должна любую роль в энергетическом кризисе Европы.

Тем не менее, вице-премьер-министр России Александр Новак отметил в среду, что ожидаемая немецкая сертификация противоречивого трубопровода может помочь снизить цены.

По мнению Эша, скорейшая сертификация Nord Stream 2 была «игра Москвы», добавив, что «рынки действительно наивные, если думают, что Москва сделает что-нибудь для смягчения европейского газового кризиса в любое время до того, как NS2 будет сертифицирована».

Регуляторный орган Германии пока не демонстрирует никаких признаков сертификации трубопровода, заявив во вторник, что трубопровод должен продемонстрировать, что он не нарушит правила конкуренции, ограничив, которые поставщики его использовали, согласно Reuters, и могут быть наложены штрафы, если он начнет перекачивать российский газ в Германию без получения необходимых разрешений.

Билал Хафиз, генеральный директор и руководитель отдела исследований Macro Hive, заявил в четверг CNBC, что он также считает, что Россия использует ситуацию в своих интересах.

«Я действительно думаю, что Россия использовала этот энергетический кризис, чтобы воспользоваться ситуацией и попытаться ускорить использование трубопровода, и в некотором смысле есть некоторые свидетельства того, что они могли сдерживать поставки по трубопроводам через Украину, для того, чтобы Германия и ЕС ускорили использования трубопровода «Северный поток — 2».