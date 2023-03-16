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Сербія збільшила кількість рейсів до Угорщини, щоб полегшити шлях росіян до країн ЄС

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Сербія збільшила кількість рейсів до Угорщини, щоб полегшити шлях росіян до країн ЄС

Авіакомпанія Air Serbia, яка не зупиняла авіасполучення з Росією, збільшує кількість рейсів між Будапештом та Белградом до 17 на тиждень. Таким чином, більше росіян зможуть обрати Угорщину для в’їзду до ЄС.

Оголошення було зроблено компанією Air Serbia, мажоритарним власником якої держава, повідомляє Euractiv.

Як відомо, Сербія не вводила санкції проти РФ, а її авіаперевізник продовжує виконувати рейси до чотирьох російських міст. Зазначається, що авіакомпанії РФ можуть літати в межах Сербії, проте не можуть дістатися неї, оскільки Сербія оточена країнами, які ввели антиросійські санкції.

За даними видання, прямі рейси з Будапешта до Росії були популярними ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Однак після початку війни угорський Wizz Air постійно збільшує кількість місць на цих рейсах.

Закриття кордонів для росіян

9 вересня 2022 року Рада ЄС затвердила припинення угоди про спрощений візовий режим із РФ. Рішення запрацювало 12 вересня 2022 року. Відтоді візовий збір для громадян країни-агресора зріс із 35 до 80 євро.

Вже 17 січня 2023 року туристам із РФ перестали видавати багаторазові шенгенські візи.

Пізніше, 28 січня, стало відомо, що росіянам припинили оформляти біометричні закордонні паспорти з терміном дії 10 років.

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