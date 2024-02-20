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СербіяТуризм

Літак пробив фюзеляж під час вильоту з аеропорту Белграда

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Літак пробив фюзеляж під час вильоту з аеропорту Белграда
Photo by Ondrej Bocek on Unsplash

Літак авіакомпанії Air Serbia пробив фюзеляж при вильоті з аеропорту Белград (Сербія).

Літак Embraer E195, що летів з Белграда в Дюссельдорф (Німеччина), зачепив світлотехнічне обладнання злітно-посадкової смуги.

У лайнера серйозно пошкоджено фюзеляж та крило. При екстреному приземленні в аеропорту ім. Миколи Тесли на нього чекали шість пожежних машин.

На борту було 132 пасажири, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Причини події встановлюються. Можливо, зліт був здійснений з неповної довжини ЗПС, оскільки екіпаж зробив неправильний розрахунок.

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