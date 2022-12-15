Російські авіакомпанії попросили дозволити їм літати над Сирією

Прохання перевізників пов’язане з тим, що Туреччина, Саудівська Аравія, Йорданія, Еритрея та Ємен відмовилися пропускати російські літаки через свій повітряний простір до Єгипту.

Після закриття повітряного простору Йорданії для літаків з РФ, російські авіакомпанії, що літають до Єгипту, попросили Росавіацію зняти заборону на польоти через Сирію, яку було введено майже десять років тому через війну в країні.

Як пише The Moscow Times, прохання перевізників пов’язане з тим, що Туреччина, Саудівська Аравія, Йорданія, Еритрея та Ємен відмовилися пускати у свій повітряний простір російські літаки з подвійною реєстрацією. Проблеми, зокрема, виникли у NordWind та афілійованих з нею “Ікара” та iFly.

Зазначається, що Росавіація у квітні 2013 року заборонила польоти над Сирією через повідомлення про загрозу ракетного обстрілу літака NordWind, який прямував з Єгипту до Казані. Росавіація вже звернулася до МЗС РФ з цього питання та отримала там схвалення. Однак узгодити рішення ще належить з російським Міноборони.

Як пише видання, якщо перевізники не матимуть дозволу літати через Сирію, інших варіантів у них не буде, каже віце-президент Російського союзу туріндустрії Дмитро Горін. Це призведе до “коригування цін на перельоти”, вважає він. Також виникнуть складнощі з поверненням із Єгипту приблизно у 3 тис росіян.

Наслідки війни в Україні для російських авіакомпаній

Після початку Росією повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року багато країн світу ввели жорсткі санкції проти російської цивільної авіації.

Зокрема, ціла низка країн закрила свій повітряний простір для російських авіакомпаній, а багато авіаперевізників світу припинили літати до Росії. Окрім того, було зупинено дію сертифікатів придатності літаків російських авіакомпаній.

Також виникли проблеми зі страхуванням літаків російських авіакомпаній.