Найбільша російська авіакомпанія “Аерофлот” почне експлуатацію застарілих літаків Ту-214 місцевого виробництва під впливом західних санкцій.

Зараз флот авіаперевізника налічує 183 авіалайнери, з яких лише п’ять російського виробництва. Усі інші літаки вироблені американською компанією Boeing та європейською Airbus.

Гендиректор “Аерофлоту” Сергій Александровський заявив в Кремлі на зустрічі з президентом Володимиром Путіним, що авіакомпанія замовить 40 Ту-214.

Ці літаки почали випускати в 1996 році. Їх експлуатували три авіакомпанії – “Дальавіа”, “Красноярські авіалінії”, “Трансаеро”. Всі три авіаперевізники збанкрутували та припинили польоти.

У той час, як західними літаками з 1980-х років керують два пілоти, екіпаж Ту-214 досі складається з трьох людей. Додатково вартість експлуатацію літака підвищують менш ефективні двигуни у порівнянні з західними аналогами та відсутність масового виробництва. Через це у випадку поломки літак має простоювати довше, оскільки в аеропортах немає масового розповсюдження запчастин для Ту-214.

Додатково “Аерофлот” хоче замовити і більш сучасні російські літаки: 73 Sukhoi Superjet 100 та 210 МС-21 після проведення в них процедури заміщення імпортних комплектуючих.

“Аерофлот” як і інші великі російські авіакомпанії перед початком вторгнення Росії в Україну робили ставку на розвиток флоту за допомогою літаків західного виробництва.

Санкції, які наклали США та Євросоюз, забороняють постачати нові західні літаки в Росію, а також запчастини до них. Отже, кількість літаючих Boeing та Airbus в Росії буде поступово зменшуватися. Російські авіакомпанії вже змушені розбирати деякі літаки, щоб подовжити польоти інших. Такий процес називається канібалізація.