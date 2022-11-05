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Росіянку вигнали з Фінляндії через підозрілі документи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Росіянку вигнали з Фінляндії через підозрілі документи

Імміграційна служба Фінляндії депортувала з країни звинувачену у підробці громадянку РФ. Її заарештували 3 листопада, коли вона намагалася повернутись до Росії через КПП Ваалімаа. Співробітники прикордонної охорони засумнівалися у справжності 12 штампів шенгенського, сербського та турецького контролів, проставлених у паспорті жінки. Вона подала його з італійською візою терміном дії до липня 2023 року.

Слова росіянки про подорож Європою прикордонників теж не переконали. Після затримання вона зізналася, що заплатила шахраям 400 євро за фальшиві печатки. 9 липня 2021 року громадянка РФ нелегально провела до ЄС 359 днів. Нагадаємо, згідно із законом іноземці з шенгеном можуть перебувати в країнах угоди лише 90 днів протягом 6 місяців.

Після арешту жінку доправили до окружного суду Кюменлааксо, де їй звинуватили у підробці документів та порушенні прав іноземців. Прикордонники видворили росіянку з Фінляндії та закрили їй в’їзд до Шенгенської зони на 4 роки.

Аналогічна історія сталася наприкінці серпня із громадянином Росії. Він мав багаторазову французьку візу, штампи в якій теж визнали фальшивими. Тоді ж на російсько-фінському кордоні в іншого співвітчизника співробітники прикордонного контролю відібрали 1390 євро

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