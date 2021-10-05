Турция приглашает Россию построить больше атомных электростанций

Анкара предлагает Росатому, который уже строит в Турции АЭС «Аккую» стоимостью 22 млрд долларов, еще два проекта АЭС — в Синопе и Игнеаде на побережье Черного моря.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность строительства еще двух атомных электростанций российского дизайна. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина лишь подтвердил журналистам факт переговоров о двух атомных электростанциях в Турции.

Самым масштабным проектом является участок возле города Синоп. С 2008 года здесь ведутся подготовительные работы по строительству атомной электростанции и центра ядерных технологий. Предполагалось, что строительство четырех блоков мощностью 4,6 ГВт на новых реакторах Atmea1 будет осуществляться консорциумом японской компании Mitsubishi и французской Framatome в рамках программы строительства и эксплуатации (BOO). Однако Анкара в итоге отказалась: в ходе переговоров цена выросла вдвое, до 44 миллиардов долларов, из-за стоимости систем безопасности.

Проект строительства атомной электростанции в Игнеаде, в 10 км от Болгарии, также не продвигается. В 2014 году Турция подписала соглашение с китайской компанией SNPTC и американской Westinghouse о начале переговоров о строительстве атомной электростанции на основе реакторных технологий AP1000 и CAP1400. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2023 год. О дальнейшем ходе работ по проекту пока не сообщалось.

Росатом строит атомную электростанцию «Аккую» на побережье Средиземного моря с 2018 года. Стоимость станции составит около 22 миллиардов долларов, она будет состоять из четырех реакторов ВВЭР-1200 мощностью 1,2 ГВт каждый. Москва и Анкара подписали межправительственное соглашение о строительстве в 2010 году, проект строится по схеме BOO. Инвестор вернет инвестиции за счет гарантированного сбыта 75 процентов электроэнергии первых двух блоков и 25 процентов электроэнергии третьего и четвертого блоков по фиксированной, заранее определенной ставке. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2023 год.