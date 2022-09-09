Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з РФ

Держави-члени Євросоюзу остаточним рішенням затвердили припинення угоди про спрощений візовий режим з Росією. З 12 вересня на громадян РФ поширюватимуться загальні правила Візового кодексу, повідомили у п’ятницю у Брюсселі.

У документі нагадують, що наступного тижня вартість шенгену для росіян збільшиться з 35 до 85 євро, а час обробки заяви – з 10 до 15 днів. У деяких випадках період розгляду може становити 1,5 місяці.

До того ж, для громадян РФ знизять можливість отримання багаторазових віз. А при оформленні заявникам доведеться надати додаткові документи.

«Очікується, що рішення буде опубліковане в Офіційному журналі 9 вересня 2022 року. Воно набуде чинності з дня його ухвалення і застосовуватиметься з 12 вересня 2022 року», – додали у Брюсселі.

Зазначимо, що, не чекаючи на рішення Ради ЄС, країни Балтії та Польща домовилися з 19 вересня заборонити росіянам із шенгенськими візами перетинати свої кордони. При цьому вони готують звернення до держав-членів Євросоюзу щодо необхідності введення подібних заходів усередині всієї Шенгенської зони.