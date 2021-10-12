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РОСІЯЯПОНІЯ

Прем’єр-міністр Японії: суверенітет нашої країни охоплює Південні Курили

Уряд має намір підписати мирний договір з Росією, заявив Кішіда.

Гліб Парфененко
ТАСС

Японський суверенітет поширюється на Південні Курили, заявив законодавцям у вівторок новий прем’єр-міністр Фуміо Кисида.

«Суверенітет нашої країни поширюється на північні території (японська назва Південних Курил)», – заявив прем’єр. «Ми повинні вирішити це питання, а не залишати його майбутнім поколінням. Уряд має намір підписати мирний договір з Росією, який вирішує питання про суверенітет цих островів».

МЗС Росії неодноразово заявляв, що суверенітет Росії над цими територіями закріплений в міжнародному праві і не може бути оскаржени, пише ТАСС.

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