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РОССИЯЯПОНИЯ

Суверенитет Японии охватывает Южные Курилы, заявил премьер-министр Фумио Кишида

Уряд має намір підписати мирний договір з Росією, заявив Кішіда.

Глеб Парфененко
Суверенитет Японии охватывает Южные Курилы, заявил премьер-министр Фумио Кишида
Japanese Prime Minister Fumio Kishida delivers his first policy speech during an extraordinary Diet session at the lower house of parliament Friday, Oct. 8, 2021, in Tokyo. Kishida promised to strengthen pandemic management and health care in case of another coronavirus resurgence, and turn around the battered economy while bolstering the country's defenses against threats from China and North Korea.　(AP Photo/Eugene Hoshiko)

Японский суверенитет распространяется на Южные Курилы, заявил законодателям во вторник новый премьер-министр Фумио Кисида.

«Суверенитет нашей страны распространяется на северные территории (японское название Южных Курил)», — заявил премьер. «Мы должны решить этот вопрос, а не оставлять его будущим поколениям. Правительство намерено подписать мирный договор с Россией, который решает вопрос о суверенитете этих островов».

МИД России неоднократно заявлял, что суверенитет России над этими территориями закреплен в международном праве и не может быть обжаловано, пишет ТАСС.

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