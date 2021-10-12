Суверенитет Японии охватывает Южные Курилы, заявил премьер-министр Фумио Кишида

Японский суверенитет распространяется на Южные Курилы, заявил законодателям во вторник новый премьер-министр Фумио Кисида.

«Суверенитет нашей страны распространяется на северные территории (японское название Южных Курил)», — заявил премьер. «Мы должны решить этот вопрос, а не оставлять его будущим поколениям. Правительство намерено подписать мирный договор с Россией, который решает вопрос о суверенитете этих островов».

МИД России неоднократно заявлял, что суверенитет России над этими территориями закреплен в международном праве и не может быть обжаловано, пишет ТАСС.