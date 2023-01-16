Потік російських туристів до Європи у 2022 році впав на 90%

У 2022 році до європейських країн прибуло значно менше російських туристів. Кількість прибуттів упала на 80-90%.

Одними з основних причин такого зниження були названі логістичні труднощі й транспортні витрати, які зросли в три-чотири рази. Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Російські туроператори падіння потоку туристів до Європи в першу чергу пов’язують із відсутністю прямих авіарейсів. Так, через необхідність літати з пересадками вартість авіаквитків зросла в середньому з €300-400 до €1000 і вище. Також збільшився і час польоту – з трьох годин до 8-24 годин.

Відзначається, що Польща, Фінляндія, країни Балтії і Чехія практично не приймали російських туристів із моменту введення обмежувальних заходів.

У Греції, яка входила в десятку “кращих туристичних напрямків для російських туристів”, повідомили, що було зареєстровано 31300 прибуттів росіян, що на 80% менше, ніж рік тому.

Також кількість заяв, поданих громадянами Росії у візові центри Греції, Італії та Іспанії, скоротилася на 80%. А в інших країнах це число може бути ще вищим.

Іспанія, Греція та Італія є країнами, у яких число російських туристів скоротилося менше, ніж в решті Європи. Це пов’язують з тим, що вони продовжують видавати росіянам візи. В інших же країнах, куди російським туристам не дозволено в’їжджати, їхня кількість впала до нуля. У цілому падіння турпотоку в Європу з Росії оцінюється в 90-95%.

Відсутність російських і українських туристів на Кіпрі призвело до того, що туристичний сектор втратив 600 мільйонів євро.

“Є готелі, особливо в районі Фамагусти, Айя-Напи і Протараса, які страждають в основному через великі контракти з туроператорами з Росії. І зараз вони стикаються з величезними труднощами”, – зазначив голова правління Асоціації готелів Кіпру Харіс Лоізідес.