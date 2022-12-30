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Потік іноземних туристів до Росії за 2022 рік впав у два рази

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Потік іноземних туристів до Росії за 2022 рік впав у два рази

Потік іноземних туристів до Росії за підсумками 2022 року обвалився на 90% порівняно з 2021 роком, коли у світі ще діяли обмеження на подорожі через коронавірус.

Як пише The Moscow Times, за даними гендиректора однієї з російських туркомпаній, у 2022 році туроператори прийняли лише кілька сотень іноземних туристів. До пандемії до Росії щороку приїжджали 300-400 тисяч іноземних туристів (з урахуванням індивідуальних та бізнес-туристів).

При цьому, за офіційними даними, спад туропотоку в РФ суттєво нижчий. За рік до Росії приїхали 180-190 тисяч туристів, не враховуючи пострадянських країн, оцінили в Асоціації туроператорів Росії. Минулого року, за даними ФСБ, до Росії приїжджали 288 тисяч туристів, тобто зниження становило лише 34-37,5%.

Як зазначає віце-президент Російського союзу туріндустрії Дмитро Горін, зокрема цього року зовсім не було масових групових заїздів. Приїжджали лише на ділові зустрічі та індивідуальні туристи.

Великим гравцям на в’їзному ринку вдалося залучити по п’ять-шість невеликих груп, уточнила гендиректор однієї з турфірм.

На думку учасників ринку, туристи перестали приїжджати до Росії з чотирьох причин: складнощі з оформленням віз, заборона на перельоти, неможливість використання міжнародних банківських карток, а також “негативне інформаційне тло навколо країни”.

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