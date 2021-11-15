Туризм Туреччини закликали бойкотувати і навіть запровадити проти нього санкції

Черговий скандал, пов’язаний з туризмом, «розпалюється» у зв’язку з Туреччиною, відпочинок у якій закликали бойкотувати: ізраїльські ЗМІ порушують тему бойкоту та відмови від туризму до Туреччини через затримання там туристів з Ізраїлю, які були заарештовані за те, що нібито сфотографували один із палаців президента Ердогана.

Передісторія скандалу така: ізраїльська подружня пара Наталі-Морді Вакнініле і громадянин Туреччини, який їх супроводжував, були затримані за підозрою в «політичному або військовому шпигунстві» у зв’язку з тим, що вони зробили відеозапис будинку президента Ердогана з вежі Камліка. Пара була затримана під час фотографування палацу Долмабахче під час прогулянки човном. Адвокат затриманої пари, чиї заяви були опубліковані в ізраїльській газеті Haaretz, сказав: «Їхнім єдиним злочином було фотографування палацу Ердогана під час прогулянки човном».

МЗС Ізраїлю заперечує, що заарештована пара працювала на державу. Заарештовані відпочиваючі – звичайнісінькі туристи, які працювали водіями автобусів в Ізраїлі.

У результаті в Ізраїлі виступають за бойкот туризму до Туреччини з метою звільнення постраждалих туристів та покарання за таке неадекватне ставлення до них. «Якщо туркам недостатньо бойкоту країни для звільнення пари, слід розглянути інші, рішучіші заходи», – також заявляють в ізраїльських ЗМІ, обіцяючи, що будуть вжиті різні санкції з боку влади. У тому числі від туризму закликали відмовитися й інші країни, включаючи США, Англію, Німеччину, а також накласти санкції на НУО, що походять з Туреччини, які «підривають суверенітет Ізраїлю у Східному Єрусалимі».

Також може йтись про заборони на польоти до Туреччини та назад. При цьому аеропорт Стамбула виступає як важливий пункт пересадки для ізраїльських туристів. Важливо також, що у доковидні часи ізраїльські туристи займали 16-те місце за відвідуваністю Туреччини. у 2019 році, а в жовтні 2021 року другою за відвідуваністю країною ізраїльських туристів була Туреччина – туди вирушили 11.5% ізраїльтян.

Уряд Ізраїлю також висловився: прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет сказав на відкритті засідання кабінету міністрів у неділю, присвяченого ініціативам звільнення заарештованої пари: «Це два безневинні громадяни, які випадково потрапили в складну ситуацію. Вчора я розмовляв із сім’єю, і ми робимо все можливе, щоб вирішити цю проблему». Додамо, що у понеділок стало відомо, що заарештованих ізраїльських туристів у Туреччині вирішили просто депортувати.

До речі, «в зоні ризику» затримання з приводу ненавмисного фотографування палаців Ердогана знаходяться й інші туристи, у тому числі відпочиваючі на курортах, у тому числі й українські відпочиваючі. Вся справа в тому, що Ердоган, згідно з DW, збудував собі чимало палаців вартістю мільярди «казенних» євро. Окрім згаданої резиденції, німецькі журналісти «нарахували» ще три палаци. Так, турецький президент має літню резиденцію в бухті Оклук, поряд із курортом Мармаріс. Ще один палац стоїть на березі озера Ван. Також є нова величезна резиденція і в Анкарі. І всі ці палаци вважаються забороненими для фотографування зонами – як колись палаци колишнього диктатора Тунісу, поваленого у 2011 році внаслідок «арабської весни».