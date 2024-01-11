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На Пхукеті затонув катер із російськими туристами

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Пхукеті затонув катер із російськими туристами

Як повідомляє Phuket News, прогулянкове судно Martini із шістьма російськими туристами на борту затонуло біля берегів острівця Хе неподалік Пхукета (Таїланд).

Уточнюється, що вчора росіяни зафрахтували катер. На прогулянку в море вирушили двоє дорослих та четверо дітей віком від чотирьох до 14 років. Близько 15:50 під час стоянки на якорі біля острова Хе судно раптово почало заповнюватися водою, оскільки у нього зламалася система відкачування з рухового відсіку.

Екіпаж намагався самостійно впоратися з поломкою, проте катер швидко затонув. Усіх пасажирів і трьох осіб екіпажу взяло на борт судно Panwa Princess, що знаходилося неподалік.

Власник судна постане перед судом за те, що випустив катер у море з незареєстрованим і несертифікованим двигуном і без ліцензії на здійснення туристичних перевезень.

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