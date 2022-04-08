МЗС Японії ухвалило рішення про висилку деяких російських дипломатів із країни

Агентство Reuters за японським агентством Kyodo повідомило, що міністерство закордонних справ Японії ухвалило рішення про висилку деяких російських дипломатів із країни у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Японія працює зі Сполученими Штатами та європейськими країнами, щоб чинити тиск на Росію, щоб вона припинила війну в Україні. Останнім часом російських дипломатів висилають із країн, зокрема. через звинувачення у розвідувальній діяльності, коментує Кіодо.

Рішення Японії, ймовірно, призведе до висилки японських дипломатів з Росії, і уряд Токіо ретельно розглядає питання, кого слід вважати персоною нон грата в Японії, кажуть анонімні джерела агентства.

На п’ятничній прес-конференції міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда заявив, що Японія спробує позбутися залежності від російського вугілля, обмеживши імпорт із цієї країни та знайшовши інших постачальників. Завершальний етап – повне припинення імпорту газу з Росії.

“Ми продовжуватимемо працювати над зниженням нашої залежності від Росії, спираючись на диверсифікацію джерел енергії, включаючи використання відновлюваних джерел та атомної енергії”, – сказав Хагіуда.