“МИР” обійшов санкції: у готелях Туреччини знову почали приймати російські карти, включаючи Mastercard та Visa

Готелі та торгові точки в Туреччині, зважаючи на все, скористалися «неофіційною відмашкою», що дозволяє підключати російські послуги з прийому платежів. У результаті в частині готелів та інших туристичних точках Туреччини знову заробили російські карти, причому в ряді випадків йдеться не тільки про «Мир», а й «підсанкційні» платіжні системи «Мастеркард» і «Віза» з карт російських банків.

Зокрема, як заявляють у матеріалі «Известий», щонайменше п’ять турецьких готелів — причому в деяких випадках йдеться про готельні мережі — успішно відновили прийом російського «Світу» у жовтні.

Так, у готелі Papillon Zeugma Relaxury підключили російську систему Sigma, яка приймає російські карти, а потім надсилає платіж банку до РФ за вирахуванням комісії.

У Papillon Belvil також підключили альтернативний російський сервіс прийому платежів, завдяки чому туристи можуть розрахуватися не тільки картами «Мир», а й Visa і Mastercard російських банків.

Схема така: вартість послуг розраховується в євро, потім термінал показує результат у рублях за курсом приблизно 72-74 € / руб., І покупець може або погодитись, або зробити платіж іншим способом. У трьох готелях турецької мережі Nirvana також повідомили “Известиям”, що продовжують приймати карти “Мир”, проте не уточнили, який банк чи сервіс обробляє трансакції.

Що цікаво, за даними видання, це не єдині варіанти: російський «пластик» може «прокатати» і в інших місцях. Туристи заявляли, що їм вдавалося оплачувати «Миром» готелі, наприклад, у Каппадокії, розплачуватись у торгових центрах Анталії тощо. Так що цілком імовірно незабаром «карткову» проблему для росіян в Туреччині успішно вирішать «знизу».