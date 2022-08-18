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Глави МЗС ЄС обговорять обмеження щодо видачі шенгенських віз росіянам

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Глави МЗС ЄС обговорять обмеження щодо видачі шенгенських віз росіянам

Керівники зовнішньополітичних відомств країн – членів Євросоюзу планують 31 серпня на зустрічі у Празі обговорити низку питань щодо обмежень видачі шенгенських віз громадянам РФ. Про це повідомляє інсайдер у Брюсселі.

За словами джерела, розмова поки не йдеться про повну заборону видачі в’їзних документів росіянам. Це з тим, що така позиція суперечитиме гуманітарним міркуванням. Європа спробує залишити відкритий коридор для російських опозиціонерів та громадян РФ, яким потрібне лікування в ЄС.

Але на порядку денному стоятиме зміна самої візової політики. Зокрема, державам запропонують на добровільній основі скоротити витяг туристичних віз росіянам.

«На першому етапі розглядатиметься створення добровільної системи скорочення у кілька разів кількості турвіз, що видаються щодня громадянам РФ. До цієї схеми зможуть одразу приєднатися ті держави Євросоюзу, які вже готові до цього кроку», – пояснив інсайдер.

Тим не менш, він зазначив, що зміна Шенгенського кодексу – це досить довгий юридичний процес. Тому перетворення у візовому питанні на рівні всього Євросоюзу навряд чи вдасться досягти найближчим часом. Поки що відповідні обмеження країнам запропонують приймати на локальному та міждержавному рівнях.

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