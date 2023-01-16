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Європейські країни знайшли ще один спосіб, як не пускати російських туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Європейські країни знайшли ще один спосіб, як не пускати російських туристів

Європейські країни, які навіть формально не заборонили видачу віз російським туристам або не закрили для них кордон, знайшли ще один спосіб, як не пускати росіян — про це, як повідомляє РБК, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Євген Іванов. Як бар’єр використовуються нездійсненні умови для отримання візи. Наприклад, з росіян вимагають документів, оформлених у Європі, або оплати візового збору через західні банки.

«Деякі країни Євросоюзу, не відмовляючи у видачі віз росіянам формально, висувають свідомо нездійсненні умови. Зокрема, вимагають оплати візових зборів через західні банки чи пред’явлення медичного страхового поліса іноземного страховика, що є вкрай проблематичними в умовах безпрецедентних західних санкцій», — поскаржився Іванов. Крім того, до мінімуму зведено оформлення росіянам багаторазових віз.

Нагадаємо, що офіційно не видають туристичні візи росіянам практично всі прикордонні шенгенські країни — тобто Прибалтика, Польща та Фінляндія, а також Чехія, Бельгія, Данія та деякі інші. Також призупинено і спрощений візовий режим — у результаті для туристів збір зріс із €35 до €80, а термін розгляду анкет збільшився з 15 до 45 днів. Крім того, з туристів можуть вимагати додаткові документи.

РБК також зазначає, що сенатори вимагають від російського МЗС заходів у відповідь. Голова комітету з конституційного законодавства та держбудівництва Радфеда Андрій Клішас заявив, що така політика «є доказом дискримінації та ставлення до росіян як до людей другого сорту» (ред. та невже?). «Ми досі не можемо домогтися від нашого МЗС виразної позиції — які дії у відповідь Росія готова прийняти щодо цих країн у відповідь на відкриту дискримінацію. Потрібно, щоб правила видачі іноземним громадянам російських віз були дзеркальними», – заявив сенатор.

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