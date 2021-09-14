Через отруйний кавун з супермаркету загинуло 2 людини

Сім’я з чотирьох осіб постраждала, з’ївши кавун, обприсканий інсектицидом, в російській столиці Москві, повідомляє Газета.ру.

15-річна дівчинка і її 61-річна бабуся померли в лікарні, а 38-річна мати залишилася під наглядом у відділенні інтенсивної терапії однієї з московських лікарень.

Інцидент стався 9 вересня, але тільки зараз слідчі з’ясовують причину отруєння.

Сім’я купила кавун в місцевому магазині великої роздрібної мережі. В ході розслідування було встановлено, що співробітник підприємства по дезінфекції та дезінсекції ненавмисно обприскали кавуни під час обробки території магазину від тарганів. Як повідомляє BGNES, фрукти зберігалися на землі з порушенням правил зберігання.

Співробітник, який проводив розпорошення, був заарештований, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Чоловікові 39 років, він використовував небезпечну речовину цигалотрин.

За словами менеджера магазина, зразки розпорошених кавунів показали, що «вони набагато отруйніші, ніж препарат на підлозі».

Розслідування цієї справи триває.