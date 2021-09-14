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РОССИЯ

Забрызганный инсектицидом арбуз из супермаркета убил бабушку и внука

Співробітник, який проводив розпорошення, був заарештований, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Глеб Парфененко
Забрызганный инсектицидом арбуз из супермаркета убил бабушку и внука
Bulgaria ON AIR

Семья из четырех человек пострадала, съев арбуз, опрыснутый инсектицидом, в российской столице Москве, сообщает Газета.ру.

15-летняя девочка и ее 61-летняя бабушка скончались в больнице, а 38-летняя мать осталась под наблюдением в отделении интенсивной терапии одной из московских больниц.

Инцидент произошел 9 сентября, но только сейчас следователи выясняют причину отравления.

Семья купила арбуз в местном магазине крупной розничной сети. В ходе расследования было установлено, что сотрудник предприятия по дезинфекции и дезинсекции нечаянно опрыскал арбузы во время обработки территории магазина от тараканов. Как сообщает BGNES, фрукты хранились на земле с нарушением правил хранения.

Сотрудник, проводивший распыление, был арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчине 39 лет, он использовал опасное вещество цигалотрин.

По словам менеджера магазина, образцы распыленных арбузов показали, что «они гораздо более ядовитые, чем препарат на полу».

Расследование этого дела продолжается.

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