Чехія з 25 жовтня закриє в’їзд росіянам за туристичними та студентськими візами

Уряд Чехії ухвалив рішення про посилення візових обмежень для російських громадян, а також підтримку навчання білоруських та українських студентів у чеських вишах.

Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ Чехії.

“Тоді як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу, до Чехії через міжнародний аеропорт щодня прибуває до 200 громадян Російської Федерації”, – прокоментував рішення глава чеського МЗС Ян Липавський.

“Саме тому ми домовилися, що тим російським громадянам, які в’їжджають на чеську територію через зовнішній шенгенський кордон – зокрема, наш міжнародний аеропорт – з метою туризму, спорту чи культури, тепер буде відмовлено у в’їзді”, – додав він.

Він уточнив, що це рішення набуде чинності 25 жовтня і стосуватиметься російських туристів із чинною шенгенською візою, виданою будь-якою країною-членом ЄС.

Таким чином Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які закрили свої кордони для російських туристів раніше.

Водночас, уряд Чехії дозволив студентам з України вступати до чеських університетів, навіть якщо вони отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС, а білоруським студентам – дозволив приїжджати на чеську територію.

“Ми хочемо надати якісну європейську освіту тим, кого переслідують із політичних мотивів, і тим, хто налаштований змінити нинішні недемократичні умови у своїй країні”, – сказав глава МЗС.