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РосіяТуризм

Бажаючим виїхати за кордон росіянам запропонували квитки за ціною автомобіля

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Бажаючим виїхати за кордон росіянам запропонували квитки за ціною автомобіля

Росіянам, які бажають терміново виїхати за кордон, запропонували скористатися приватним літаком або придбати відмовний тур.

Шукати вільні місця потрібно у компаній, які займаються організацією бізнес-авіації на умовах джет-шерингу. Зазначається, що кілька рейсів вирушать до Стамбула у понеділок, 26 вересня, з московського аеропорту Внуково.

Так, квитки на ранкові польоти були фактично за ціною автомобіля від мільйона рублів. Приблизно така сама вартість на вечірній рейс, а також за виліт у тому ж напрямку з Казані на бізнес-джеті Challenger. Вдвічі дешевше росіяни можуть відлетіти з Москви до Стамбула у вівторок, 27 вересня. Квитки на вечірній рейс чартером авіакомпанії Ямал пропонувалися за 508 тисяч рублів.

Більше того, охочим залишити країну громадянам рекомендували шукати відмовні тури. Деякі туристи, які раніше купили закордонні путівки, передумали летіти. Дехто побоювався, що їх можуть не випустити за кордон, інші хотіли повернути витрачені кошти. Таким чином, росіяни мають можливість перебронювати чужу путівку на себе. Турагенти повідомляють, що наразі подібні запити почастішали. Багато мандрівників навіть готові викупити відмовний тур із вильотом із будь-якого російського міста.

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