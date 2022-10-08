Названі Топ-10 найкращих країн та найкращих міст світу для туризму

Топ-10 найкращих країн, міст та тропічних островів для туризму за цей рік представив журнал Conde Nast Traveler Awards. У списках, слід сказати, виявилися несподівані фаворити. Наприклад, у Топ-10 країн все наполегливіше «вривається» Азія, хоча домінує, як і раніше, Європа, займаючи приблизно половину списку. А Топ-10 міст взагалі очолив «мексиканець».
Загалом же представлені рейтинги з відсотками тих, хто проголосував такі:
10 найкращих для туризму країн світу 2022 року
- Португалія 91,22%
- Японія 91,17%
- Таїланд 90,46%
- Сінгапур 90,09%
- Індія 90,01%
- Греція 89,79%
- Данія 89,62%
- Великобританія 89,12%
- Італія 89,12%
- Нова Зеландія 89,01%
10 найкращих міст світу 2022 року
- Сан-Мігель-де-Альєнде, Мексика 92,94%
- Сінгапур 89,49%
- Вікторія, Канада 89,46%
- Бангкок, Таїланд 89,36%
- Сан-Себастьян, Іспанія 89,15%
- Токіо, Японія 88,32%
- Меріда, Мексика 88.30%
- Квебек, Канада 88,29%
- Кейптаун, Південна Африка 88,27%
- Мумбаї, Індія 88,27%
Найкращі тропічні острови 2022
- Боракай, Філіппіни 95,13
- Балі, Індонезія 93,9
- Ко Самуї, Таїланд 92.13
- Лангкаві, Малайзія 90,97
- Пхукет, Таїланд 90,88
- Фукуок, В’єтнам 89,77
- Шрі-Ланка 89,17
- Палаван, Філіппіни 88,99
- Окінава та острови Рюку, Японія 83
- Острови Пхі-Пхі, Таїланд 76,41