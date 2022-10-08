Названі Топ-10 найкращих країн та найкращих міст світу для туризму

Топ-10 найкращих країн, міст та тропічних островів для туризму за цей рік представив журнал Conde Nast Traveler Awards. У списках, слід сказати, виявилися несподівані фаворити. Наприклад, у Топ-10 країн все наполегливіше «вривається» Азія, хоча домінує, як і раніше, Європа, займаючи приблизно половину списку. А Топ-10 міст взагалі очолив «мексиканець».

Загалом же представлені рейтинги з відсотками тих, хто проголосував такі:

10 найкращих для туризму країн світу 2022 року

Португалія 91,22% Японія 91,17% Таїланд 90,46% Сінгапур 90,09% Індія 90,01% Греція 89,79% Данія 89,62% Великобританія 89,12% Італія 89,12% Нова Зеландія 89,01%

10 найкращих міст світу 2022 року

Сан-Мігель-де-Альєнде, Мексика 92,94% Сінгапур 89,49% Вікторія, Канада 89,46% Бангкок, Таїланд 89,36% Сан-Себастьян, Іспанія 89,15% Токіо, Японія 88,32% Меріда, Мексика 88.30% Квебек, Канада 88,29% Кейптаун, Південна Африка 88,27% Мумбаї, Індія 88,27%

Найкращі тропічні острови 2022