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Названі Топ-10 найкращих країн та найкращих міст світу для туризму

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко

Топ-10 найкращих країн, міст та тропічних островів для туризму за цей рік представив журнал Conde Nast Traveler Awards. У списках, слід сказати, виявилися несподівані фаворити. Наприклад, у Топ-10 країн все наполегливіше «вривається» Азія, хоча домінує, як і раніше, Європа, займаючи приблизно половину списку. А Топ-10 міст взагалі очолив «мексиканець».

Загалом же представлені рейтинги з відсотками тих, хто проголосував такі:

10 найкращих для туризму країн світу 2022 року

  1. Португалія 91,22%
  2. Японія 91,17%
  3. Таїланд 90,46%
  4. Сінгапур 90,09%
  5. Індія 90,01%
  6. Греція 89,79%
  7. Данія 89,62%
  8. Великобританія 89,12%
  9. Італія 89,12%
  10. Нова Зеландія 89,01%

10 найкращих міст світу 2022 року

  1. Сан-Мігель-де-Альєнде, Мексика 92,94%
  2. Сінгапур 89,49%
  3. Вікторія, Канада 89,46%
  4. Бангкок, Таїланд 89,36%
  5. Сан-Себастьян, Іспанія 89,15%
  6. Токіо, Японія 88,32%
  7. Меріда, Мексика 88.30%
  8. Квебек, Канада 88,29%
  9. Кейптаун, Південна Африка 88,27%
  10. Мумбаї, Індія 88,27%

Найкращі тропічні острови 2022

  1. Боракай, Філіппіни 95,13
  2. Балі, Індонезія 93,9
  3. Ко Самуї, Таїланд 92.13
  4. Лангкаві, Малайзія 90,97
  5. Пхукет, Таїланд 90,88
  6. Фукуок, В’єтнам 89,77
  7. Шрі-Ланка 89,17
  8. Палаван, Філіппіни 88,99
  9. Окінава та острови Рюку, Японія 83
  10. Острови Пхі-Пхі, Таїланд 76,41

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