Українці увійшли до трійки лідерів за кількістю відмов у в’їзді до країн ЄС

Як це не дивно, громадяни Росії потрапили на третій рядок рейтингу країн за кількістю відмов у в’їзді до країн ЄС за підсумками 2022 року. Перші дві позиції у громадян європейських держав. Такі дані оприлюднило Європейське бюро статистики (Євростату).

У 2022 році загальна кількість громадян країн, які не входять до ЄС, яких не допустили до в’їзду до ЄС, сягнула 141.060 осіб. Лідерами стали громадяни України, на їхню частку припало майже 21% (28.890) усіх заборон. Друга та третя національні групи у списку — албанці та росіяни: 15.630 та 10.860 відмов відповідно. Загалом три держави становили 40% від загальної кількості негативних рішень, зареєстрованих минулого року.

Деякі з найпоширеніших причин, з яких не можна було в’їжджати до Євросоюзу, включали ризики безпеки: потенційні загрози громадському порядку та здоров’ю, на додаток до зміни міжнародних відносин та внутрішньої безпеки.

Так, минулого року країни Балтії оголосили про припинення надання статусу біженця російським громадянам, які нібито «утекли» від мобілізації. Як раніше зазначив міністр закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, небажання виконувати громадянський обов’язок у Росії не дає достатніх підстав для пошуку захисту в Естонії чи будь-якій іншій країні. Латвія також із міркувань безпеки вказала, що припинить видачу гуманітарних чи інших типів віз громадянам Росії.

Основними причинами заборони на перетин кордону українцями стали перевищення терміну перебування в Шенгенській зоні, відсутність діючої візи чи посвідки на проживання (48%), а також відсутність обґрунтовуючої мети та умов перебування у зоні (20%). Як і минулого року, наразі громадянам України, як і албанцям, як і раніше, можуть відмовити у в’їзді до ЄС.

Для порівняння: минулого року до трійки національностей з найбільшою кількістю недопусків потрапили українці (1 місце), алжирці (2 місце) та албанці (3 місце), а цього року албанці піднялися на одну позицію вище, а росіяни увірвалися до першої трійки списку.

Які країни найчастіше виносили негативне рішення щодо в’їзду?

Країнами з найбільшою кількістю відмов, зареєстрованих протягом 2022 року, стали такі:

Польща – 23.330 Угорщина – 15.780 Хорватія – 11.800 Ірландія – 9.240

Саме на цей квартет припало 42% усіх негативних рішень, що у перерахунку становило 60.150 заборон.

У 2022 році кількість громадян, які не є членами Європейського Союзу і отримали відмову у в’їзді до зони, збільшилася на 1% порівняно з попереднім роком, досягнувши позначки 140.390 осіб. Незаконне проживання в зоні ЄС було виявлено у 1,08 млн осіб. Крім того, із 96.795 іноземців, яким було наказано залишити Євросоюз, 77.530 осіб було вислано за її межі, ймовірно, на свою батьківщину. Ще 422.400 осіб отримали ухвалу про виїзд із зони ЄС.