Слідом за Естонією ще одна країна ЄС вирішила заборонити туристичні візи для росіян

Ланцюгову реакцію у питанні заборони російських туристів демонструє низка європейських країн, фанатично опрацьовуючи питання про заборону видачі туристичних громадянам РФ. Тепер до європейського блоку “нетерпимості росіян” офіційно приєдналася Польща, оголосивши про зрушення у цьому питанні.

Цю інформацію підтвердив заступник міністра закордонних справ Польщі Петро Ваврижк у розмові з агентством PAP. Раніше заборону підтримали Фінляндія, Естонія, яка головує у раді ЄС Чехія. Лунали заклики до заборони в’їзду російських туристів із багатьох інших держав.

Польща раніше на словах підтримала пропозицію естонської влади про заборону на в’їзд до Європейського Союзу для російських туристів та інших категорій мандрівників із РФ у рамках санкцій. Наразі Варшава офіційно оголосила, що готується заборонити видачу туристичних віз російським громадянам. Крім того, цього тижня висловився міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, закликавши до загальноєвропейської заборони туристичних віз для росіян. «В ідеалі це має бути рішення європейського рівня, яке б просто скасувало дію цих віз, і всі повинні припинити їх видачу», — повідомив він у середу в литовській столиці Вільнюсі.

Водночас Ваврижк констатував, що деякі країни Євросоюзу не підтримують рішення: «Великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди, виступають проти цього». За його словами, Варшава працює над новим рішенням і останні кілька тижнів обговорювала це питання із деякими країнами-членами ЄС. Наразі заборону на видачу шенгенських віз росіянам підтримали Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина та Польща. Влада перерахованих країн очікує, що рішення з цього питання буде ухвалено наприкінці серпня на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ у Празі наприкінці цього місяця.