Польща готова розмістити ядерну зброю США

Польща готова розмістити у себе американську ядерну зброю. Про це заявив віце-прем’єр країни Ярослав Качинський виданню Welt am Sonntag.

«Якби американці звернулися до нас із проханням розмістити в Польщі атомну зброю, ми були б відкриті для цього. Це значно посилило б стримування Москви», – сказав Качинський.

Крім того, польський віце-прем’єр запропонував суттєво наростити угруповання НАТО у Східній Європі, а також організувати пункт командування блоку у Польщі.

За його словами, на кордоні з Росією потрібна постійна присутність 75 000 солдатів Північноатлантичного альянсу.