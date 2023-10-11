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Названо 10 найдешевших міст Європи для харчування поза готелем

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо 10 найдешевших міст Європи для харчування поза готелем

Для туристів, які люблять гастрономічні пригоди, але не бажають витрачати на них багато грошей, названо 10 найдешевших міст Європи для харчування поза готелем. Рейтинг, який представила британська газета Еxpress, складено на підставі дослідження команди експертів Sail Croatia.

Ця команда вивчила середні ціни на дешеву вуличну їжу, «звичайне» триразове харчування, але також розглянула і вишукані ресторани, щоб з’ясувати, де найдешевше поїсти. Перші два місця зайняли столиці Східної Європи, а решта персони рейтингу можуть чимало здивувати туриста, оскільки зовсім не відомі як місця з дешевою їжею.

Очолив список Будапешт, столиця Угорщини — середня ціна обіду там всього $5.6 долара, фаст-фуд і вуличний перекус обійдеться ще менше — не вище $8. Місцеві спеціалісти туристам рекомендують скуштувати — лангош, щось віддалено схоже на піцу у фритюрі, зазвичай із сиром та сметаною; гуляш, а також куртешкалач на десерт — відоміший туристам під празькою назвою трдло.

Загалом рейтинг виглядає так:

  1. Будапешт, Угорщина
  2. Варшава Польща
  3. Барселона, Іспанія
  4. Париж, Франція
  5. Рим, Італія
  6. Мадрид, Іспанія
  7. Амстердам, Нідерланди
  8. Дублін, Ірландія
  9. Стокгольм, Швеція
  10. Лондон, Велика Британія

«Можливо, ви будете здивовані, побачивши тут такі визнані дорогі міста як Париж, але у французькій столиці дійсно є безліч доступних варіантів вуличної їжі, таких як фалафель», – запевняють укладачі рейтингу.

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