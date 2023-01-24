Знаменита визначна пам’ятка зі списку «нових чудес світу» закрита на невизначений термін

Політичні протести змусили владу закрити на невизначений термін одну з найзнаменитіших пам’яток світу, внесених до списку «нових чудес світу». Йдеться про історичне місто імперії інків Мачу-Пікчу до Перу — політичні протести призвели до евакуації звідти туристів.

«З урахуванням поточної соціальної ситуації, в якій знаходиться наш регіон та країна, було наказано закрити дорожню мережу Інка та Ілакту в Мачу-Пікчу з 21 січня 2023 року до подальшого повідомлення для забезпечення безпеки туристів та населення загалом», – цитують заяви на прес-конференції. дирекції культури Кусько.

Згідно з наявною інформацією, протестувальники привели в неробочий стан частину залізниці в Мачу-Пікчу. У результаті у знаменитому місті інків застрягли 418 людей, яких довелося евакуювати. За деякими даними, там могло бути до 300 іноземних туристів.

Як заявила міністр зовнішньої торгівлі та туризму Луїс Ельгуеро, всім туристам, що застрягли, будуть «надані зручності». Також їм компенсують вартість витрат на подорож. Також вона додала, що на розібраній залізниці компанія-концесіонер Ferrocarril Transandino SAC одразу розпочала ремонтні роботи.

Однак країну продовжують трясти політичні протести, причиною яких стала зміна влади — при черговій спробі розпустити парламент колишній президент Педро Кастільйо, перший лідер корінних народів Анд, був підданий імпічменту і ув’язнений ще в грудні за звинуваченням у заколоті та змові. Влада отримала екс-віце-президент Діна Болуарте, проти якої виступають прихильники екс-президента. З протестами розбираються жорстко, відомо про 53 загиблих.