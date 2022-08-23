Всі розділи
ГоловнаПеруАвтобус із туристами впав у прірву після відвідин Мачу-Пікчу, є постраждалі та...
ПеруТуризм

Автобус із туристами впав у прірву після відвідин Мачу-Пікчу, є постраждалі та загиблі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Donate
Автобус із туристами впав у прірву після відвідин Мачу-Пікчу, є постраждалі та загиблі

Аварія мікроавтобуса у Перу забрала життя чотирьох туристів. 16 людей зазнали поранень, четверо з них французи. Інцидент стався після відвідування фортеці Мачу-Пікчу, повідомила місцева влада з посиланням на France Press.

За словами регіональної влади Куско, двоє із загиблих були колумбійцями, а ще двоє офіційно не ідентифіковані.

Крім чотирьох французів серед поранених двоє греків, двоє канадців, двоє ізраїльтян, двоє аргентинців, двоє перуанців, один голландець та ще один турист, особу якого поки що не встановлено.

Катастрофа сталася в ніч із неділі на понеділок за сотню кілометрів від Куско, стародавньої столиці інків та основного пункту відправлення для відвідування Мачу-Пікчу.

Мікроавтобус впав у «яр глибиною понад 100 метрів», заявив міністр праці та туризму Роберто Санчес, додавши, що «під час аварії був туман».

Міністр додав, що деяких поранених довелося доставити до столиці Ліму літаком, наданим військово-повітряними силами.

За даними AFP, дорожньо-транспортні пригоди – звичайне явище в Перу через поганий стан дорожньої мережі, перевищення швидкості або відсутність розмітки.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяCOVID Travel NewsТуреччинаУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму