Автобус із туристами впав у прірву після відвідин Мачу-Пікчу, є постраждалі та загиблі

Аварія мікроавтобуса у Перу забрала життя чотирьох туристів. 16 людей зазнали поранень, четверо з них французи. Інцидент стався після відвідування фортеці Мачу-Пікчу, повідомила місцева влада з посиланням на France Press.

За словами регіональної влади Куско, двоє із загиблих були колумбійцями, а ще двоє офіційно не ідентифіковані.

Крім чотирьох французів серед поранених двоє греків, двоє канадців, двоє ізраїльтян, двоє аргентинців, двоє перуанців, один голландець та ще один турист, особу якого поки що не встановлено.

Катастрофа сталася в ніч із неділі на понеділок за сотню кілометрів від Куско, стародавньої столиці інків та основного пункту відправлення для відвідування Мачу-Пікчу.

Мікроавтобус впав у «яр глибиною понад 100 метрів», заявив міністр праці та туризму Роберто Санчес, додавши, що «під час аварії був туман».

Міністр додав, що деяких поранених довелося доставити до столиці Ліму літаком, наданим військово-повітряними силами.

За даними AFP, дорожньо-транспортні пригоди – звичайне явище в Перу через поганий стан дорожньої мережі, перевищення швидкості або відсутність розмітки.