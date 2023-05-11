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Туризм

Туристів вигнали з Мачу-Пікчу за фото у оголеному вигляді

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристів вигнали з Мачу-Пікчу за фото у оголеному вигляді

Два європейські туристи, один француз, а інший швейцарець, були вигнані 4 травня з перуанського об’єкта всесвітньої спадщини Мачу-Пікчу після того, як один позував оголеним, а інший його фотографував, повідомляє Laprensa latina.

„Диво світла треба поважати! Іноземця, який роздягся тільки для того, щоб сфотографуватися в Мачу-Пікчу в Куско, був затриманий туристичним Перуанської національної поліції, — повідомило відомство в соцмережах.

Пізніше директор з культури Куско Маріца Роса Кандіа прокоментувала, що голого туриста помітили біля Будинку Зберігача у верхній частині цитаделі інків.

“Без одягу в Археологічному парку Мачу-Пікчу не дозволено правилами”, – сказала Кандіа.

Зроблені 23-річним французом фотографії 26-річного швейцарця було видалено на очах у співробітників поліції, а туристів передано до поліцейської дільниці для продовження розгляду. Кандія закликав відвідувачів дотримуватись правил відвідування.

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