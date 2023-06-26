Пакистанський магнат, який загинув у туристичному батискафі Титанік, раніше мало не розбився в літаку 2019 року

Пакистанський магнат, який загинув у туристичному батискафі «Титан», також переживав екстремальні події в минулому — про це розповіла пакистанська преса. Раніше він також раніше брав участь у жахливому польоті, де він мало не загинув.

Нагадаємо, пакистансько-британський магнат Шахзада Дауд та його син Сулеман були серед п’яти осіб на борту батіскава, який зник поруч із уламками «Титаніка», чиї пошуки під керівництвом рятувальників із США та Канади завершилися в четвер після того, як вони виявили «поле сміття» у районі пошуків.

Дружина Шахзаду Давуда Крістін Давуд згадала випадок із 2019 року, коли Шахзада Давуд пережила жахливі випробування в літаку. «Наш літак кілька разів падав під час польоту через шторм. Нам давали шанс, коли скасували наш рейс і посадили нас на наступний. Ми мали повернутися додому і щільно поснідати. Але ми цього не зробили, і цей політ став одним із тих, що найбільше запам’ятовуються в моєму житті», — розповідає Крістін у своєму блозі.

Як розповідає вона, старт пройшов без пригод, як і більшість крейсерського польоту, але як тільки загорілися знаки пристебнути ремені перед посадкою, як літак різко впав. “Вся кабіна видала один одночасний крик, який перейшов у хникання, а потім у тишу”, – йдеться в повідомленні в блозі.

«Літак знову впав, і його трясло ліворуч і праворуч. Я відчувала себе піщинкою у великому мішку з піском або боксером, який зазнав нищівної поразки — ударами з усіх боків. Я схопилася за підлокітники, наче це щось могло змінити», – продовжила вона. Турбулентність посилювалася, вона згадує, що пілот оголосив, що намагатиметься приземлитися під іншим кутом.

«Трясло вліво, хитало вправо. Моя голова вдарилася об вікно. Заревіли двигуни, і ми знову набрали висоту. Тільки сила потягу на землі, що сповільнює літак, повернула мене до реальності. Ми вижили, я зрозуміла, але я все ще не могла рухатися. Ми були в безпеці на землі, і все ж таки моє горло відчувало себе так, ніби навколо нього туго затяглася петля», — додала вона.