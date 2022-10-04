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ПакистанТуризм

Пакистанських стюардес обурила вимога носити нижню білизну

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пакистанських стюардес обурило вимогу носити нижню білизну

Національний авіаперевізник Pakistan International Airlines випустив інструкцію для своїх провідників. Одне з правил компанії викликало обурення у співробітниць, повідомляє First Post.

У керівництві авіакомпанії вважали, що не всі співробітники з належною педантичністю ставляться до свого зовнішнього вигляду. Це, на їхню думку, псує враження не лише про персонал, а й про авіаперевізника загалом. В опублікованому офіційному документі окремим пунктом прописано носіння спідньої білизни. Ця частина інструкції обурила стюардес.

Представники Pakistan International Airlines публічно зізналися, що у процесі складання нових рекомендацій для співробітників було обрано “невідповідні слова”.

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