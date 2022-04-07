Не повертайся поки що до міста: Віталій Кличко виступив із недвозначним закликом

Мер української столиці закликає киян, які евакуювалися з міста, доки не повертаються додому. Віталій Кличко повідомив, що хоча повсякденне життя і повертається до нормального русла, загроза російських атак не минула.

У зверненні до киян Віталій Кличко наголосив, що після перерви у місті відкриваються магазини, кафе та об’єкти сфери обслуговування, працює метро, ​​комунальні служби працюють як у мирний час.

Багато жителів столиці повернулися до своїх будинків. Звертаючись до тих, хто ще не наважився на це, він закликав поки що утриматися від повернення, оскільки місто все ще перебуває під загрозою обстрілу. Киян, які перебувають у місті, просять не ігнорувати сигнали зенітної тривоги.

Комендантська година

Віталій Кличко нагадав, що в українській столиці діє комендантська година з 21:00 до 6:00. Раніше внаслідок російського обстрілу української столиці загинули та отримали поранення мирні жителі. Ракети, уламки ракет та безпілотники з вибухівкою потрапили до житлових будинків. Ці атаки нещодавно припинилися.

Російська армія також була витіснена з передмість Києва, де, як з’ясувалося, вчинялися масові злочини проти мирного населення.