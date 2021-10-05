ООН: Десятки мільйонів людей в 43 країнах світу – на межі голодної смерті

Близько 41 мільйона чоловік в 43 країнах знаходяться на четвертій стадії гострого браку продовольства. Про це заявив глава Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Девід Біслі, повідомляє прес-служба ООН.

Конференція пройшла під егідою Цільової групи високого рівня щодо запобігання голоду. Її учасники висловили стурбованість з приводу зростання масштабів хронічного недоїдання в світі, особливо на тлі конфліктів і пандемії COVID-19.

584 тисячі чоловік в Ефіопії, на Мадагаскарі, в Південному Судані і Ємені вже живуть в умовах голоду. У переважній більшості страждають жінки і діти. Катастрофічна ситуація склалася в Афганістані, Венесуелі, Гаїті, Гондурасі, Демократичній Республіці Конго, Ефіопії, Зімбабве, Центральноафриканській Республіці, Сирії, Судані та Уганді.

Експерти назвали нинішню ситуацію з голодом в світі найважчою за останні кілька десятиліть.

Вони побоюються, що найближчим часом у багатьох країнах світу ситуація з продовольством погіршуватиметься. «Число людей, які можуть виявитися на шляху до голодної смерті, збільшилася з 135 мільйонів до 270 мільйонів – це дуже серйозна ситуація, яка створює безліч проблем в усьому світі. Приблизно 41 мільйон чоловік в 43 країнах вже знаходяться на четвертій стадії гострого браку продовольства. Це означає, що голод вже у них на порозі, він стукає в їхні двері », – заявив глава Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Девід Біслі.

Така тенденція, на думку експертів, обумовлена ​​поєднанням декількох факторів: конфлікти, пандемія COVID-19, екстремальні погодні та кліматичні явища, транскордонні шкідники і труднощі з доступом до людей, які потребують допомоги.

Всі ці лиха укупі з економічними потрясіннями і зростанням світових цін на продовольство призведуть до того, що все більше сімей будуть змушені скорочувати свій раціон харчування і опиняться на межі виживання і навіть голодної смерті. В особливо скрутному становищі опиняться жителі Східної Африки, які не можуть впоратися зі зграями пустельної сарани, яка знищує посіви.