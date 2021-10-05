Около 41 миллиона человек в 43 странах находятся на четвертой стадии острой нехватки продовольствия

Об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли, сообщает пресс-служба ООН.

Конференция прошла под эгидой Целевой группы высокого уровня по предотвращению голода. Ее участники выразили обеспокоенность по поводу роста масштабов хронического недоедания в мире, особенно на фоне конфликтов и пандемии COVID-19.

584 тысячи человек в Эфиопии, на Мадагаскаре, в Южном Судане и Йемене уже живут в условиях голода. В подавляющем большинстве страдают женщины и дети. Катастрофическая ситуация сложилась в Афганистане, Венесуэле, Гаити, Гондурасе, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Зимбабве, Центральноафриканской Республике, Сирии, Судане и Уганде.

Эксперты назвали нынешнюю ситуацию с голодом в мире самой тяжелой за последние несколько десятилетий.

Они опасаются, что в ближайшее время во многих странах мира ситуация с продовольствием будет ухудшаться. «Число людей, которые могут оказаться на пути к голодной смерти, увеличилось со 135 миллионов до 270 миллионов – это очень серьезная ситуация, которая создает множество проблем во всем мире. Примерно 41 миллион человек в 43 странах уже находятся на четвертой стадии острой нехватки продовольствия. Это означает, что голод уже у них на пороге, он стучится в их дверь», – заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли.

Такая тенденция, по мнению экспертов, обусловлена сочетанием нескольких факторов: конфликты, пандемия COVID-19, экстремальные погодные и климатические явления, трансграничные вредители и трудности с доступом к людям, которые нуждаются в помощи.

Все эти бедствия вкупе с экономическими потрясениями и ростом мировых цен на продовольствие приведут к тому, что все больше семей будут вынуждены сокращать свой рацион питания и окажутся на грани выживания и даже голодной смерти. В особенно тяжелом положении окажутся жители Восточной Африки, которые не могут справиться со стаями пустынной саранчи, уничтожающей посевы.