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На борту судна в Атлантиці загинули близько 50 мігрантів

Нелегальні мігранти намагалися дістатися до Канарських островів

Євгеній Подольський
На борту судна в Атлантиці загинули близько 50 мігрантів

При спробі дістатися до Канарських островів на борту судна загинули від голоду і спраги 47 нелегальних мігрантів. Про це йдеться в спільній заяві Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) і Міжнародної організації з міграції (МОМ).

Катер, на борту якого перебували 54 людини, включаючи трьох дітей, відплив від атлантичного узбережжя Північної Африки 3 серпня. На другий день плавання через відмову двигуна судно лягло в дрейф в Атлантичному океані. Пасажири залишилися без їжі і води майже на два тижні.

Мавританська берегова охорона виявила судно 16 серпня, на його борту залишилося всього сім чоловік. Решта 47 загинули.

Виживших доставили в місто Нуадібу на півночі Мавританії. Четверо з них перебувають у критичному стані.

Автори заяви нагадали, що 10 днів тому на тому ж маршруті сталася аналогічна трагедія. Тоді загинули 40 людей.

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