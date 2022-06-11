Міжнародний туризм виріс майже втричі у I кварталі

Кількість міжнародних туристичних прибутків зросла на 182% у першому кварталі 2022 року порівняно з тим самим періодом 2021 – з 41 млн до 117 млн. Про це свідчать дані Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO).

«У січні-березні 2022 року напрямки по всьому світу прийняли 117 млн. іноземних туристів. Це на 182% більше, ніж за той же період роком раніше – 41 млн. Лідирують у відновленні туризму Європа та Америка», – йдеться у повідомленні організації.

Так, Європа прийняла у першому кварталі на 280% більше туристів, аніж рік тому. В Америці кількість міжнародних прибутків зросла на 117% за три місяці. Але в обох регіонах кількість прибутків відстає від рівня допандемійного 2019 року на 43% та 46% відповідно.

Найкращі показники відновлення туризму у Європі у країн південного Середземномор’я. Тут кількість прибутків становила 75% від показника 2019 року.

«На Близькому Сході та в Африці також спостерігався помітний приріст кількості туристів – на 132% та 96%, але це нижче рівня 2019 року на 59% та 61% відповідно. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зростання склало 64%, але кількість прибутків залишається на 93% нижчою за показники 2019 року, оскільки багато країн поки що зберігають обмеження», – зазначають у UNWTO.

Загалом міжнародний туризм у першому кварталі становив 61% від рівня 2019 року, і, за прогнозами організації, перспективи відновлення є добрими, оскільки все більше країн пом’якшують вимоги для туристів.

«На початку червня 45 напрямків скасували обмеження на поїздки. В Азії, яка була найбільш закритим регіоном, дедалі більше країн послаблюють обмеження», – наголошують в організації.