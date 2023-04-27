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Крокодили, кам’яний млин та картинг: що нового відкрилося в ОАЕ для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Крокодили, кам'яний млин та картинг: що нового відкрилося в ОАЕ для туристів

В ОАЕ відкрилося кілька цікавих туристичних об’єктів. Усією сім’єю можна помилуватися крокодилами, сходити в атмосферний історичний музей або в тематичний парк активних розваг.

Всій родині у парк крокодилів

З кожним сезоном приводів приїхати в Емірати дедалі більше. В ОАЕ із завидною регулярністю з’являються нові туристичні об’єкти, цікаві як дітям, так і дорослим. Так, у Дубаї відкрився перший на Близькому Сході Парк крокодилів (Dubai Crocodile Park).

На площі 20 000 кв м у спеціально створених природних та кліматичних умовах мешкають 250 нільських крокодилів. Найбільший з них — самець віком 25 років, що досягає в довжину 4,5 м. У відвідувачів Dubai Crocodile Park буде можливість побачити цих рептилій у різних ракурсах, у тому числі і під водою — у стилізованому під африканське озеро величезному акваріумі.

Крокодили, кам'яний млин та картинг: що нового відкрилося в ОАЕ для туристів

Прогулянка Dubai Crocodile Park буде інтерактивною: по всьому маршруту розміщені мультимедійні панелі з інформацією англійською мовою про життя крокодилів.

Варто зазирнути і до музею природної історії, який також присвячений крокодилам. Тут можна побачити кладки яєць крокодилів та всі стадії розвитку рептилії до моменту вилуплення.

В акваріумі зараз близько 40 дитинчат чи молодих крокодилів, які народилися у парку менше року тому. Їм близько чотирьох місяців.

Крокодили, кам'яний млин та картинг: що нового відкрилося в ОАЕ для туристів

Квитки в Dubai Crocodile Park можна придбати біля входу до парку. Парк відкритий з 10:00 до 22:00 щоденно. Вартість квитків: 95 дирхамів для дорослих та 75 дирхамів для дітей від 3 до 12 років.

Новий музей про історію ОАЕ

У мечеті Джумейра у Дубаї новою точкою тяжіння став музей «Одного разу в казці», у зборах якого колекції рідкісних артефактів, культових фотографій та предметів побуту, пов’язаних з історією ОАЕ.

Крокодили, кам'яний млин та картинг: що нового відкрилося в ОАЕ для туристів

Наприклад, тут виставлені традиційний кам’яний млин, який використовувався для подрібнення борошна та зерна, інструменти для будівництва човнів, риболовлі, соколиного полювання та ін.

Крокодили, кам'яний млин та картинг: що нового відкрилося в ОАЕ для туристів

Музей «Одного разу у казці» відкрито щодня з 9:00 до 17:00, крім п’ятниці. Вхід до музею безкоштовний.

В Абу-Дабі новий парк для тих, хто шукає активних розваг

З’явилася новинка в Абу-Дабі. Це Adrenark Adventure, критий тематичний парк для шанувальників активного відпочинку та гострих відчуттів. Новий об’єкт знаходиться поряд з Pixoul Gaming і пропонує 20 видів активностей, серед яких скелелазіння, мотузковий парк, гігантські гірки, банджі-джампінг (висота 10 м), картинг з трасою на три поверхи.

Крокодили, кам'яний млин та картинг: що нового відкрилося в ОАЕ для туристів

Простір підходить для різного віку: для найменших гостей – м’які ігрові майданчики та міні-мотузковий парк.

Крокодили, кам'яний млин та картинг: що нового відкрилося в ОАЕ для туристів

Вартість квитків: 99 дирхамів для дорослих та 79 дирхамів для дітей від 3 до 12 років. Абонемент коштує 399 дирхамів і пропонує необмежений доступ до всіх атракціонів, за винятком картингу та скелелазіння.

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