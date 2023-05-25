Всі розділи
ГоловнаАвстраліяВ Австралії пасажир подав до суду на авіакомпанію Emirates за невідповідність рекламі
АвстраліяОАЕТуризм

В Австралії пасажир подав до суду на авіакомпанію Emirates за невідповідність рекламі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Австралії пасажир подав до суду на авіакомпанію Emirates за невідповідність рекламі

Пасажир Emirates розчарувався “поганим” бізнес-класом Emirates і вирішив подати до суду на авіакомпанію, передає The Independent.

За повідомленням ЗМІ, позивач подав до суду на авіаперевізника через бруд та незручність у літаку, а також за “обман у рекламі”.

За інформацією джерела, 20-річний Броді Чепмен, який подорожує авіакомпанією до 20 разів на рік, летів рейсом з Осло до Дубая, заплативши за комфортне місце у бізнес-класі 3240 австралійських доларів. Однак під час посадки пасажир виявив “абсолютно огидний” літак та крісло, яке навіть не відкидалося. Він звинувачує авіаперевізника у “спотворенні інформації про бренд”. Чоловік сподівається відсудити 5000 австралійських доларів.

“Сидіння були брудними, до мого крісла прилипли шкарпетки, воно не відкидалося належним чином, і один із екранів був зламаний. Вони рекламують модні борти – Boeing 777 або A-380, але літак, на який я сів, був абсолютно огидним. Цей борт не афішують, йому близько 23 років. Жодна з послуг, які вони рекламують чи пропонують, не була доступною”, – розповів пасажир таблоїду Daily Mail Australia.

Містер Чепмен стверджує, що на сайті авіакомпанії рекламуються лише нові салони літаків, тому йому фактично продали інший продукт.

Команда обслуговування клієнтів Emirates запропонувала позивачу 20 тисяч бонусних миль як компенсацію, зазначивши, що вони “вказують на сайті, що продукти та послуги можуть відрізнятися на реальних рейсах залежно від маршрутів та конфігурації літака”. Крім того, у заяві авіакомпанії йдеться, що “експлуатаційні вимоги можуть призвести до заміни в останню хвилину літаків, які використовуються на регулярних рейсах”.

Розчарований сервісом пасажир не був задоволений цією відповіддю, ухваливши остаточне рішення звернутися до суду.

Я плачу більше, щоб літати з Emirates, а не з іншими перевізниками, тому що вони пропонують більше розкоші та комфорту. Але якщо продукт, який вони рекламують, не має жодного відношення до того, що ми отримуємо в результаті, то це нечесно“, – уклав незадоволений клієнт.

Представник Emirates прокоментував виданню ситуацію так:

“Наш відділ по роботі з клієнтами та аудиту обслуговування серйозно ставиться до всіх відгуків і ретельно займається цим випадком. Команда зв’язалася з клієнтом, однак, оскільки ця справа зараз перебуває на розгляді в суді, ми не даватимемо жодних додаткових коментарів”.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Названо найкращі велосипедні міста Європи

Німеччина
Європейська федерація велосипедистів оголосила переможців конкурсу Velo-city 2023. Цього...

У ОАЕ з’явиться найбільший у світі туристичний штучний риф

ОАЕ
Компанія URB, яка раніше затіяла проєкт 90-кілометрової велосипедної магістралі...

Експерти назвали найцікавіші заборони у різних країнах

Австралія
Про незвичайні правила та закони в популярних місцях відпочинку...

Крокодили, кам’яний млин та картинг: що нового відкрилося в ОАЕ для туристів

ОАЕ
В ОАЕ відкрилося кілька цікавих туристичних об'єктів. Усією сім'єю...

Займайтеся цим під ковдрою у себе в номері: туристів в ОАЕ попередили про відповідальність за інтим

ОАЕ
У Дубаї та ОАЕ загалом діють суворі закони про...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму