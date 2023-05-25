В Австралії пасажир подав до суду на авіакомпанію Emirates за невідповідність рекламі

Пасажир Emirates розчарувався “поганим” бізнес-класом Emirates і вирішив подати до суду на авіакомпанію, передає The Independent.

За повідомленням ЗМІ, позивач подав до суду на авіаперевізника через бруд та незручність у літаку, а також за “обман у рекламі”.

За інформацією джерела, 20-річний Броді Чепмен, який подорожує авіакомпанією до 20 разів на рік, летів рейсом з Осло до Дубая, заплативши за комфортне місце у бізнес-класі 3240 австралійських доларів. Однак під час посадки пасажир виявив “абсолютно огидний” літак та крісло, яке навіть не відкидалося. Він звинувачує авіаперевізника у “спотворенні інформації про бренд”. Чоловік сподівається відсудити 5000 австралійських доларів.

“Сидіння були брудними, до мого крісла прилипли шкарпетки, воно не відкидалося належним чином, і один із екранів був зламаний. Вони рекламують модні борти – Boeing 777 або A-380, але літак, на який я сів, був абсолютно огидним. Цей борт не афішують, йому близько 23 років. Жодна з послуг, які вони рекламують чи пропонують, не була доступною”, – розповів пасажир таблоїду Daily Mail Australia.

Містер Чепмен стверджує, що на сайті авіакомпанії рекламуються лише нові салони літаків, тому йому фактично продали інший продукт.

Команда обслуговування клієнтів Emirates запропонувала позивачу 20 тисяч бонусних миль як компенсацію, зазначивши, що вони “вказують на сайті, що продукти та послуги можуть відрізнятися на реальних рейсах залежно від маршрутів та конфігурації літака”. Крім того, у заяві авіакомпанії йдеться, що “експлуатаційні вимоги можуть призвести до заміни в останню хвилину літаків, які використовуються на регулярних рейсах”.

Розчарований сервісом пасажир не був задоволений цією відповіддю, ухваливши остаточне рішення звернутися до суду.

“Я плачу більше, щоб літати з Emirates, а не з іншими перевізниками, тому що вони пропонують більше розкоші та комфорту. Але якщо продукт, який вони рекламують, не має жодного відношення до того, що ми отримуємо в результаті, то це нечесно“, – уклав незадоволений клієнт.

Представник Emirates прокоментував виданню ситуацію так:

“Наш відділ по роботі з клієнтами та аудиту обслуговування серйозно ставиться до всіх відгуків і ретельно займається цим випадком. Команда зв’язалася з клієнтом, однак, оскільки ця справа зараз перебуває на розгляді в суді, ми не даватимемо жодних додаткових коментарів”.