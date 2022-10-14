У столиці ОАЕ оновили правила продажу та дистрибуції алкоголю для туристів

Департамент культури та туризму Абу-Дабі випустив оновлені правила продажу та дистрибуції алкоголю. Підприємствам дається шість місяців, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових правил.

Вимоги в основному зосереджені на специфікаціях для кожного типу алкоголю: усі напої мають відповідати зазначеним вимогам та мати правильне маркування, зазначається у циркулярі департаменту від 6 жовтня 2022 року.

Зокрема, лікеро-горілчана продукція не повинна містити спирт синтетичного та несільськогосподарського походження, патогенні мікроорганізми та їх виділення, які можуть завдати шкоди здоров’ю споживача, метанолу та інших токсичних спиртів. Мінімальна міцність спирту має становити 0,5%.

Вина, в свою чергу, не повинні мати запаху та присмаку оцту і не повинні містити штучних барвників. Максимальна концентрація загального діоксиду сірки в них не повинна перевищувати 400 мг/л, важких металів – 0,2 мг/л по миш’яку та свинцю та 0,01 мг/л за кадмієм.

Пиво також не повинно містити штучних підсолоджувачів, ароматизаторів та барвників (крім карамелі). Концентрація мінеральних забруднювачів у пиві має перевищувати таких меж: миш’яку 0,1 мг/л, міді 0,2 мг/л, свинцю 0,02 мг/л, заліза 0,2 мг/л, олова 250 мг/л. Концентрація діацетилу не повинна перевищувати 0,2 мг/л.

Алкогольні напої повинні бути упаковані в чисту тару, яка захищає їх від забруднень, пошкоджень та забезпечує збереження їх природних властивостей. Пакувальні матеріали повинні відповідати вимогам, які викладені у відповідних специфікаціях регулюючих органів ОАЕ.

Під час транспортування напої мають бути захищені від дощу, сонячного світла, перегріву, небажаних запахів та інших джерел забруднення. Алкогольні напої повинні зберігатися в сухих приміщеннях, що добре провітрюються при температурі 21-23 °С, захищених від комах і гризунів.

Все маркування алкоголю має наноситися двома мовами – англійською та арабською, включаючи назву напою та країну його походження.