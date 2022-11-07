У ОАЕ зняли всі коронавірусні обмеження

Уряд Об’єднаних Арабських Еміратів оголосив про скасування всіх обмежень і запобіжних заходів, пов’язаних з пандемією COVID-19. Нові правила почали діяти з 06.00 7 листопада 2022 року.

Зокрема, повністю зупиняється дія масочного режиму у мечетях – носіння масок залишиться обов’язковим лише у медичних установах та організаціях для осіб із особливими потребами. У мечетях можна буде користуватися спільними килимками.

В даний час кількість виявлених випадків зараження COVID-19 тримається на позначці нижче 300 за добу і продовжує знижуватися. Для відвідування громадських та державних установ більше не буде потрібна «зелена» перепустка в мобільному додатку Al Hosn.

Додаток можна буде використовувати за необхідності для підтвердження вакцинації та ПЛР-тестування, у тому числі за кордоном. Разом з тим, залишається чинним п’ятиденний період самоізоляції для заражених коронавірусом. Центри тестування на COVID-19 також продовжать свою роботу.

Зазначається, що організатори заходів, у тому числі спортивних, за потреби зможуть вимагати сертифікати про щеплення. Нагадаємо, з 28 вересня 2022 року в ОАЕ скасували масковий режим у приміщеннях.

Продовжити його дотримання було рекомендовано людям, які мають хронічні захворювання або симптоми COVID-19. Тим, хто мав близькі контакти із зараженими коронавірусом, було рекомендовано складати ПЛР-тести за наявності симптомів.